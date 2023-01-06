مطار تونس قرطاج :قدم من باريس للاحتفال في تونس فوجد نفسه مفتش عنه في قضية ارهابية

مطار تونس قرطاج :قدم من باريس للاحتفال في تونس فوجد نفسه مفتش عنه في قضية ارهابية

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 09:19 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مثل أول أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مهاجر بالخارج وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بالحكم عليه بالسجن على خلفية اتهامه بالتورط في قضية ذات صبغة ارهابية تعلقت بتبنيه لافكار تنظيم داعش الارهابي ومناصرته ومحاولة الالتحاق به .

وقد اكد المتهم انه قدم للاحتفال برأس السنة في تونس قادما من باريس الا أنه وقع ايقافه بمطار تونس قرطاج, مشيرا الى انه يطلب التاخير لانابة محامي للدفاع عنه فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لشهر فيفري المقبل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259522



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 06 جانفي 2023 | 14 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:20 14:59 12:32 07:32 06:00
Babnet
12°
 Babnet17° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1117°-1119°-919°-1117°-11
  • Avoirs en devises
    23049,5

  • (5 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30323 DT        1$ =3,11619 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 jan)   1966,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   