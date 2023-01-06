مطار تونس قرطاج :قدم من باريس للاحتفال في تونس فوجد نفسه مفتش عنه في قضية ارهابية

مثل أول أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مهاجر بالخارج وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بالحكم عليه بالسجن على خلفية اتهامه بالتورط في قضية ذات صبغة ارهابية تعلقت بتبنيه لافكار تنظيم داعش الارهابي ومناصرته ومحاولة الالتحاق به .



وقد اكد المتهم انه قدم للاحتفال برأس السنة في تونس قادما من باريس الا أنه وقع ايقافه بمطار تونس قرطاج, مشيرا الى انه يطلب التاخير لانابة محامي للدفاع عنه فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لشهر فيفري المقبل.





