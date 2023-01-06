عبو: اذا لم يستقل قيس سعيد.. أرجو من مؤسسات الدولة أن ترفض تنفيذ أوامره

طالب الوزير السابق محمد عبو في حوار على قناة التاسعة مؤسسات الدولة بعدم اطاعة اوامر الرئيس قيس سعيد ...واضاف عبو " في ظل الازمة الحالية لم يعد لسعيد اية شرعية ومن يتحدث عن مخاوف الفراغ اذكره بالثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع بقاء مؤسسات الدولة تشتغل".وتابع محمد عبو " اقول للتونسيين ان قيس سعيد ليس افضل من أي احد منكم وتونس ليست رهينة لاي شخص".