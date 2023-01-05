حاتم المليكي: قانون المالية. قانون تسول... ومن المرجح تخفيض الترقيم السيادي لتونس مجددا



'أي مبادرة لإنقاذ تونس عبر مسار سياسي ستؤدي إلى كارثة

وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 05 جانفي 2023، رجّح حاتم المليكي التخفيض مجددا في الترقيم السيادي لتونس خلال الأيام القادمة.وقال المتحدث إنه لا توجد حكومة اليوم، داعيا إلى ضرورة تكوين حكومة جديدة مهمتها إبرام اتفاق مقبول مع صندوق النقد الدولي والعمل على الخروج من خانة الترقيم السيادي الحالي والتفاوض مع الأشقاء والأصدقاء لعودة الإستثمار الخارجي، وفق تصريحه.وشدد المليكي على ضرورة أن تولي أي مبادرة لإخراج تونس من أزمتها الحالية، الأهمية الكبرى للشأن الإقتصادي.وانتقد المليكي أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال إنه فشل فشلا ذريعا في إدارة البلاد، مبينا أن الحل السياسي يكمن أساسا في أن يواصل الرئيس إدارة البلاد طبقا لدستور 2014.وعبر حاتم المليكي عن رفضه لاعتماد مسار سياسي لإنقاذ تونس من الأزمة التي تعيشها، مؤكدا أن تونس مهددة جديا على مواصلة بقائها كدولة قائمة الذات في إشارة إلى المشكل المالي وعدم القدرة على خلاص الأجور وتوفير المواد الأساسية والواردات الضرورية والعجز عن خلاص ديونها بالعملة الصعبة.وأوضح المليكي أن أي مبادرة عن طريق مسار سياسي ستُفضي في الأخير إلى صراع شرعيات وصراع على الحكم وستكون نتيجتها كارثية.واعتبر المتحدث أن العملية السياسية أصبحت عبثية في تونس، منتقدا عدم تمكن تونس ورغم مشاركتها في عدة قمم ولقاءات دولية مؤخرا من استقطاب استثمارات ودمع أموال.وقال إن وضع تونس مشابه للسودان واليمن وليبيا، مبينا أن صلب المشكل في تونس يتعلق بالنظام السياسي الحالي.وشدد على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتخبط حاليا ويعيش وضعية صعبة داخليا وخارجيا وأصبح مرفوضا.