فيديو اليوم: رياض جراد يقترح فرض ضريبة على "البيسينات" لانقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية

قال الاربعاء 4 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد انه كان على الحكومة اقرار بعض الاجراءات التي من شأنها المساهمة في تعبئة موارد الدولة دون أن تتأثر بها الطبقة الفقيرة.



وصرح بانه من بين هذه الاجراءات اقرار ضريبة على "البيسينات" مؤكدا وجود الاف البيسينات في تونس وسط سخرية كرونيكور نفس القناة سنية الدهماني.

واثار جراد موجة من التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك ووصفه النشطاء بالخبير الاقتصادي والنابغة والكفاءة الاقتصادية الذي تفوق على رئيس ما سمّي باللجنة الاقتصادية ابراهيم بودربالة حسب تعبير النشطاء.



الفيديو: الدقيقة 22:45





