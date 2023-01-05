أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في مداخلة على قناة التاسعة أن المحامية وفاء الشاذلي تسعى لتشويه المنظمة العمالية عبر اتهام قيادتها بالفساد.وأضاف " أمتلك 58 عقارا ووزارة المالية الطرف الوحيد الذي يمكنه التثبّت وقمت بييع هذه العقارات خلال سنتي 2010 و2011 وهذه العقارات موجودة بجهة رادس وأغلى عقار قمت ببيعه بقيمة 4000 دينار".وقال بان هذه العقارات ليست على ملكه الخاص بل قام ببيعها باعتباره الممثل القانوني للنقابة العامة للتعليم الأساسيوأضاف "التعاونية اشترت أرض فلاحية في رادس منذ السبعينات وظلّت محل نزاعات حول تغيير صبغتها لأكثر من 30 سنة الى أن حلّت هذه المسألة وفي بداية 2010 ربحنا القضية وبالتالي تم الامضاء على 8 عقود من طرفي باعتباري أنذاك كاتبا عاما للنقابة العامة للتعليم الأساسي لمدّ أصحاب العقارات بحقوقهم علما وأن أغلبهم من الورثة.