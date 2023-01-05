سعيّد: أموال ضخمة تُوزع على المواطنين لتعطيل الدور الثاني من التشريعية

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 06:36 قراءة: 0 د, 44 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عشية يوم الأربعاء 4 جانفي 2023 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني.

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشيرا في هذا السياق إلى من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259460



En continu...

Toutes les news...
الخميس 05 جانفي 2023 | 13 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:19 14:59 12:32 07:32 06:00
Babnet
12°
 Babnet17° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1218°-1118°-1120°-1019°-13
  • Avoirs en devises
    22938,3

  • (4 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30574 DT        1$ =3,11782 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 jan)   1993,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   