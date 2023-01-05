سعيد يشدد على ضرورة تظافر الجهود لتأمين حياة كريمة للمواطنين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الأربعاء 4 جانفي 2023 بقصر قرطاج، إحدى المواطنات التي كان التقاها ليلة 31 ديسمبر المنقضي ووعدها بإيجاد حل سريع لمعاناتها هي وأبناؤها المعاقون.



وأكد رئيس الجمهورية على أنه إذا تعهد فإنه يفي بالعهد، وشدد على أنه سيعمل على توفير ما تحتاجه مشيرا إلى أن الحلول الحقيقية والكاملة يجب أن تكون جماعية لأن الأمر لا يتعلق بحالة واحدة أو ببضع حالات محدودة، بل بآلاف الحالات.



وبيّن رئيس الجمهورية أن المسؤولية التاريخية تقتضي أن تتظافر كافة الجهود حتى يعيش المواطنون والمواطنات في ظروف تحفظ كرامتهم بعد القضاء على أسباب الفقر والحرمان.



