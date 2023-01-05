سوء التصرف في مؤسسات صحية والمشاريع المعطلة في لقاء سعيد بوزير الصحة

سوء التصرف في مؤسسات صحية والمشاريع المعطلة في لقاء سعيد بوزير الصحة

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 06:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر الأربعاء 4 جانفي 2023 بقصر قرطاج، علي مرابط، وزير الصحة. وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتصلة بالمرفق العمومي للصحة ومن بينها سوء التصرف في عدد من المؤسسات والبطء في البت في قضايا متعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية.


وتطرق اللقاء كذلك إلى ما قامت به مؤسسة مختصة في الدعاية يشرف عليها أجنبي من ترويج لأخبار زائفة تتعلق بنقص أدوية حياتية وانقطاع العلاج الكيميائي وغيرها من الافتراءات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي.

كما تم التعرض إلى بعض المشاريع التي هي بصدد الانجاز والصعوبات التي تعترضها فضلا عن المشاريع التي لم يقع الشروع أصلًا في إنجازها.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية كاملة لأي جهة ساومت بصحة المواطنين وتعللت ببعض النصوص حتى تحقق مآربها.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانطلاق في انجاز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في القيروان ومستشفى غار الدماء ومستشفى الأمراض السرطانية بقابس.

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