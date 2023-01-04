امنيون يعتدون على موظف بمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام يأذن بهذه الإجراءات

تعرض اليوم موظف بمحكمة الاستئناف بتونس الى الضرب والاعتداء من قبل أعوان امن قاموا لاحقا بوضعه في غرفة الاحتفاظ بالمحكمة الا انه تم اطلاق سراحه .



وباتصالنا بكاتب عام النقابة الأساسية لاعوان واطارات العدلية حطاب بن عثمان أكد لباب نات "صحة الواقعة ،موضحا ان المتضرر هو رئيس قسم التجهيز والبناء بمحكمة الاستىناف بتونس ، وقد نشب خلاف بينه وبين أعوان امن اثر قدوم مجموعة من المحكومين من قبل قاضي تنفيذ العقوبات البديلة للعمل لفائدة الصالح العام و القيام بأعمال التنظيف بالمحكمة حيث كان أعوان الامن يمنعونهم من الدخول ويقومون بتعطيلهم فطلب منهم رئيس القسم ان يسمحوا لهم بالدخول موضحا لاعوان الامن انه يشرف عليهم وقد مدهم بقرار قاضي تنفيذ العقوبات حول وضعيتهم، الا انه فوجئ بهم يشتمونه ثم يعتدون عليه بالضرب والعنف وقاموا بوضعه في مقر الايقاف وقد اخرجته محامية .



وكشف محدثنا انه أثر ذلك قاموا بوقفة احتجاجية ثم توجهوا للنيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس وقد اذن الوكيل العام بفتح بحث لتأذن النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس لفرقة الحرس الوطني ببن عروس بفتح بحث و باجراء التساخير الازمة والمراجعة الفورية ، واجراء مكافحات بين المتضرر و مع أعوان الامن المعتدين وفق تصريحه لنا.



