قضية التمويلات الاجنبية للحملة الانتخابية الرئاسية... هذا ما قرره القطب المالي في حق نبيل القروي

نظرت صباح اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 هيئة الدائرة السادس جناحي إبتدائي مكرر بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، فيما عرف بموضوع التمويلات الأجنبية للحملة الإنتخابية الرئاسية الخاصة بالمترشح نبيل القروي، وقد قررت هيئة الدائرة تأجيل القضية لجلسة أواخر جانفي الجاري لحضور المتهم نبيل القروي.



