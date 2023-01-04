عبد الكافي: على سعيد إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية

اعتبر رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، اليوم الأربعاء 04 جانفي 2022، أن تونس تعيش أزمة سياسية خانقة وعناداً ومكابرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد.



كما قال إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستحتد أكثر خلال الفترة القادمة وهو ما يمثل خطراً داهماً على البلاد، وفق قوله.



وتابع أثناء استضافته في "ميدي شو" اذاعة موزاييك :" رئيس الجمهورية ساهم في تعطيل اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي عبر مكابرته وانكاره للواقع المادي للبلاد.. والفريق الذي يقود المفاوضات يعيش حالة من اللخبطة".



وأردف:" تفرد رئيس الجمهورية بالحاكم ورفضه للتفاوض مع خصومه السياسيين هو ما أوصل البلاد إلى الوضع الحالي".



كما أكد عبد الكافي أنه على السلطة إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قائلاً إن نسبة الإقبال ستكون أضعف في الدوري الثاني ولن تفرز شيئاً.



وتابع:" ''البرلمان القادم لن يكمل عهدته.. لأن المنظومة الحالية لا يمكن أن تواصل بهذه الطريقة.. الشخص العاقل لا يمكن أن يكمل في حالة الإنكار..''.



وأضاف:" يجب كذلك تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية مستقلة عن الرئيس ومصغرة لا يتجاوز عدد وزرائها ال15 من أجل المرور مباشرة إلى إيجاد الحلول، إضافةً إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يمكن للرئيس المشاركة فيها إن أراد ذلك".



وقال:" هذا المسار ممكن وواقعي وعدم تطبيقه من السلطة القائمة هو مجرد مكابرة وتماد في العبث سيزيد من الأزمة التي تعيشها البلاد".



وبخصوص منعه من السفر، قال عبد الكافي:" انا ممنوع من السفر بسبب شبهة ملف تكوين وفاق ومسك مزوّر والتخابر... لم اتخابر على أمن الدولة.. مازلنا ننتظر السماعات في القضية اللي تمت إحالتها على المحكمة العسكرية..''.







