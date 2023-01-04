قال الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر مواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم الاربعاء انه حذر مرارا من الوضعية الاقتصادية الصعبة ومن تواصل الجفاف ومن الفقر المائي.

واضاف حمة الهمامي " ضحكو وقت حكيت على خالتي مباركة، اليوم لا دلندة لا شيرين لا شرهان قادرين ياخذو كيلو فلفل وإلاّ بطاطا".

وطالب حمة الهمامي بخطط عاجلة لحماية المؤسسات الاقتصادية الصغرى وحماية المحيط.







