حمة الهمامي: ضحكو وقت حكيت على خالتي مباركة، اليوم لا دلندة لا شيرين لا شرهان قادرين ياخذو كيلو فلفل وإلاّ بطاطا

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 15:06 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قال الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر مواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم الاربعاء انه حذر مرارا من الوضعية الاقتصادية الصعبة ومن تواصل الجفاف ومن الفقر المائي.
واضاف حمة الهمامي " ضحكو وقت حكيت على خالتي مباركة، اليوم لا دلندة لا شيرين لا شرهان قادرين ياخذو كيلو فلفل وإلاّ بطاطا".
وطالب حمة الهمامي بخطط عاجلة لحماية المؤسسات الاقتصادية الصغرى وحماية المحيط.



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