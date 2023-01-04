قال الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر مواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم الاربعاء انه حذر مرارا من الوضعية الاقتصادية الصعبة ومن تواصل الجفاف ومن الفقر المائي.
واضاف حمة الهمامي " ضحكو وقت حكيت على خالتي مباركة، اليوم لا دلندة لا شيرين لا شرهان قادرين ياخذو كيلو فلفل وإلاّ بطاطا".
وطالب حمة الهمامي بخطط عاجلة لحماية المؤسسات الاقتصادية الصغرى وحماية المحيط.
واضاف حمة الهمامي " ضحكو وقت حكيت على خالتي مباركة، اليوم لا دلندة لا شيرين لا شرهان قادرين ياخذو كيلو فلفل وإلاّ بطاطا".
وطالب حمة الهمامي بخطط عاجلة لحماية المؤسسات الاقتصادية الصغرى وحماية المحيط.
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