الإحتفاظ برئيس جمعية أولمبيك سيدي بوزيد

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ برئيس جمعية "أولمبيك سيدي بوزيد" بمعية شخصين اخرين وتقديم 3 اشخاص، من أجل شبهة تبييض الاموال والمشاركة في ذلك والمسك بنية الاستهلاك والاستهلاك لمادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا واعداد محل لتعاطي القمار بدون رخصة وشبهة المسك والاتجار في الآثار بدون رخصة و شبهة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بتسجيلات سمعية بصرية.



وقد تم حجز قطع يشتبه انها من الزطلة وعدد من القطع النقدية التي يشتبه انها أثرية ومبلغ مالي هام، حسب ما افاده جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.



و قد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمواصلة الأبحاث للكشف على بقية الاطراف، كما سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الابحاث.



المصدر - شمس



