البحيري يمثل اليوم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 10:01 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يمثل اليوم الأربعاء، القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفق ما أكده في تصريح لاذاعة الديوان أف أم.

ويأتي ذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات تقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية ومنحها لأجانب.

يشار الى أنه قد تمّ تأجيل جلسة الاستماع للبحيري التي كان من المقرر ان تنعقد الثلاثاء 6 ديسمبر الماضي، بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إلى يوم الأربعاء 4 جانفي الجاري.

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