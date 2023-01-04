أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات " يوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 انه في اطار التصدي لظاهرة الرهان الرياضي اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بالاحتفاظ بصاحبي محلات معدة للرهان الرياضي بالمزونة و حجز مبالغ مالية هامة و معدات اعلامية ،موضحا ان الأبحاث ما زالت متواصلة للتعرف على بقية المتورطين كما سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا.
سيدي بوزيد :الإحتفاظ بصاحبي محلات للرهان الرياضي وحجز معدات ومبالغ مالية هامة
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