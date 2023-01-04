سيدي بوزيد :الإحتفاظ بصاحبي محلات للرهان الرياضي وحجز معدات ومبالغ مالية هامة

المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي
Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 08:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات " يوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 انه في اطار التصدي لظاهرة الرهان الرياضي اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بالاحتفاظ بصاحبي محلات معدة للرهان الرياضي بالمزونة و حجز مبالغ مالية هامة و معدات اعلامية ،موضحا ان الأبحاث ما زالت متواصلة للتعرف على بقية المتورطين كما سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259405

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 04 Janvier 2023 à 08h 33m |           
مقاومة الفساد و الجريمة مركز بارشة مع قفصة .القصرين . سيدي بوزيد
الحمد لله بقية مناطق الجمهورية نظيفة والا المسالة فيها ذر رماد على العيون



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