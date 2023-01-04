كان يجمع تبرعات مالية لفائدتهم .. محاكمة مهرب الإرهابيين من الجبال

جلبت يوم أمس الثلاثاء 3 جانفي 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،عناصر خلية تخصصت تقديم الدعم اللوجيستي وتهريب الإرهابيين بالجبال التونسية وتسفير البعض منهم وعدة مقاتلين الى ليبيا و سوريا للانضمام الى تنظيم داعش الأرهابي كانت في علاقة تواصل مع عناصر كتيبة حفيدات عقبة ابن نافع الارهابية وكتيبة الفرقان التى خططت لاغتيال رجل الأعمال رضا شرف الدين.



وباستنطاق آحد الموقوفين الذي اتهم بتسلم مبالغ مالية وجمعها قصد تهريب الإرهابيين من بينهم الارهابي بكتيبة اجناد الخلافة بجبل المغيلة حمدي ذويب الى داعش ليبيا انكر ما نسب اليه بالرغم من مجابهته باعترافته التى ادلى بها لدى باحث البداية،اعترف بتسلم الاموال فعلا ولكن عن حسن نية لايصالها لاحقا الى أحد الأشخاص نافيا تواصله أو لقائه مع أي ارهابي من ارهابي المغيلة وخاصة الارهابي حمدي ذويب مبينا انه يعرف بعض المتهمين معه في جلسة اليوم بمناسبة البحث عن الكنوز لا غير .





وكشف محامي المتهم خلال الدفاع عنه ان موكله لم يقوم بتمويل كتيبة اجناد الخلافة ولم يساعد على هروب الإرهابيين وان المدعو " ش ع" تعرف على المدعو مهران في غرفة الاحتفاظ خلال ايقافهما في احدى القضايا الارهابية ، مبينا ان موكله لم يتركب اي فعل حول ارتكاب جرائم ارهابية و ان عملية كشف تلك الخلية كان من خلال عملية اختراق لهم،وانه لم يتواصل مع أي عنصر ارهابي طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى مبينا انه لم يسلم أموالا الإرهابيين وانه لا علاقة له بمسالة تسفير أو مساعدة الارهابي حمدي ذويب على الفرار طالا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه.



وللتذكير فأنه تم القضاء على الإرهابي المذكور في افريل 2021؛ بمرتفعات المغيلة خلال عملية استباقية فنية شاركت فيها وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني.



وكشفت الابحاث ان المتهم تابع للتنظيم الإرهابي "أجناد الخلافة" وتم حجز سلاح من نوع شطاير.



ويعتبر الإرهابي ذويب من العناصر القيادية صلب تنظيم "أجناد الخلافة" التابع لما يسمى بتنظيم "داعش" حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت العسكريين والمدنيين.



كما شهد جبل المغيلة في عدة مناسبات عمليات ارهابية تمثلت في انفجار ألغام تسببت في استشهاد عسكريين ومدنيين كما شهد ايضا عمليات ذبح كان آخرها الضحية الراعي الشهيد عقبة الذيبي.





ومن المنتظر ان تواصل المحكمة سماع مرافعات محامو بقية المتهمين....



