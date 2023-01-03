سامية عبو: نسبة المشاركة في الانتخابات هي هزيمة لتونس أكبر منها هزيمة لقيس

اعتبرت القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، خلال حضورها في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تعتبر هزيمة لتونس قبل أن تكون هزيمة لقيس سعيد، مشددة على أن استقالة الشعب التونسي من الحياة السياسية مؤشر خطير.



وقالت عبو انها تستغرب المنطق الذي لا يزال قائما بان الرئيس قيس سعيد غير فاسد.

وتساءلت عبو " هل انه غير فاسد "فضل" منه علينا متابعة " سياسيون وصلوا إلى أعلى المناصب ولم يسرقوا".

وتابعت عبو " اين التقارير الرسمية التي تتحدث عن الشفافية في مؤسسة رئاسة الجمهورية لنجزم بانه بعيد عن الفساد".

وقالت سامية عبو " ان مثل هذا المنطق فيه اهانة لذكاء التونسيين خاصة بعد الثورة".







