التحقيق مع محمد العفاس والابقاء عليه بحالة سراح في قضية رفعتها ضده عبير موسي

التحقيق مع محمد العفاس والابقاء عليه بحالة سراح في قضية رفعتها ضده عبير موسي

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 16:13 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفادت الثلاثاء 3 جانفي، المحامية ايناس الحراث بأنه تم "سماع الدكتور محمد العفاس نائب الشعب الشرعي المنتخب عن ائتلاف الكرامة من طرف وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة و حضرت معه الأستاذة سميرة الرويسي و تم ابقاؤه في حالة سراح".

واوضحت ايناس الحراث ان الاستماع للعفاس يأتي على خلفية قضية رفعتها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وقالت ان الامر يتعلق "بتوهم الاستاذة عبير موسى ان التعاليق التي تستهدفها على الفايسبوك هي نتيجة لنقد العفاس لها خلال جلسة برلمانية حصلت قبل سنتين.


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