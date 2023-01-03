العياشي الهمامي: ''الثقة في القضاء انعدمت..

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، إنّه تمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف وزيرة العدل ليلى جفال بتهمة ارتكاب جرائم وفق المرسوم عدد 54.

وأشار إلى أنّ التهم تتعلق بتعمد استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة، وذلك في علاقة بتصريح إذاعي بخصوص إحالة قضاة على قطب مكافحة الإرهاب.

وقال: ''القضية المتعلقة بي خير دليل على خطورة المرسوم عدد54''.

وتحدّث العياشي الهمامي عن ما اعتبره، ''مناخ وحالة من التخويف والترهيب'' تعمل السلطة على نشرها في المحاكم وفي صفوف القضاة، خاصة بعد حادثة الإعفاء، حيث أصبح بعض القضاة عرضة للتخويف عبر الضغط عليهم بأشياء أخرى، فيرضخون للتعليمات، حسب تصريحه.


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