الاحتفاظ بموظف باحدى محاكم سيدي بوزيد من اجل الرشوة

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 09:50 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اذنت أمس النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالإحتفاظ بموظف باحدى المحاكم بالجهة على خلفية اتهامه بالرشوة .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر تقدم امراة بتظلم تفيد أنها تعرضت للإبتزاز من قبل موظف بإحدى محاكم ولاية سيدي بوزيد حيث طلب منها مبلغا ماليا قدره ألف دينار (1000د) عبر إتصال هاتفي مسجل قدمته للنيابة العمومية مقابل إسداء خدمات لها بالمحكمة، وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بالإحتفاظ به لمواصلة التحقيق معه بخصوص ما وجه الى من تهم.


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