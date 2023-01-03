نجيب الشابي: ان جلبت بالقوة فلن انبس ببنت شفة

قال احمد نجيب الشابي انه لن يستجيب لأي استدعاء من قبل النيابة العمومية على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وأضاف " ان جلبت بالقوة فلن انبس ببنت شفة ولن اقدم هويتي".وعلق الكرونيكور في برنامج " الراف ماغ" على إذاعة الديوان حاتم بالحاج قائلا " ان موسي قدمت شكايات بتونس الكل لكن يستغرب تمرير هذه الشكاية قبل غيرها من الشكايات".وكان الحزب الدستوري الحر، أعلن الثلاثاء 27 ديسمبر، أن هيئة الدفاع التابعة له، قد تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني" الى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.وأشار الحزب في بلاغ له، أن الشكايات قُدّمت ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية.واعتبر الحزب أن "الإعتراف بما يسمى جبهة الخلاص الوطني وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد" حسب نص البيان.