اتهم الاثنين 2 جانفي، الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري وزيرة العدل ليلى جفال والمحامية وفاء الشادلي بالتٱمر على الاتحاد.وقال في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " سأكون واضحا، وزيرة العدل تتآمر على الاتحاد مع محامية متهربة من أداء واجبها الضريبي والأخيرة تنسب إليها ادعاءات أن لها ملفا ضد الاخ حفيظ ولم تنبس ببنت شفة وهي ليست المرة الأولى التي تصمت فيها متغاضية عن الحقيقة، في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد ضد هذه المحامية قضايا منذ اسابيع طويلة ولم تتحرك النيابة العمومية إلى حد الآن.".واضاف سامي الطاهري ملاحظة بخصوص رئيس فرع المحامين بتونس وقال " هو الآخر رفض التأشير على رفع قضية ضد منظورته رغم علمه بأن القضية عادلة وأن المتهمة قد اتت جرما معلوما واعتدت علنا وعبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد في مناسبات كثيرة".وتساءل قائلا " هل يكون رفضه تمسكنا بحصانة مزعومة ام هو تضامن قطاعي مقيت أم هو خوف من سطوة هذه المحامية؟".