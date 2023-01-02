إحالة الشابي وبلحاج على التحقيق بخصوص شكاية تقدّمت بها عبير موسي

أكّد القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج، اليوم الاثنين 2 جانفي 2023، في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ الفرع الجهوي للمحامين بتونس أعلمه بإحالته رفقة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي على أنظار قاضي التحقيق كمتهمين على خلفية شكاية تقدّمت بها رئيس الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.



وكان الحزب الدستوري الحر، أعلن الثلاثاء 27 ديسمبر، أن هيئة الدفاع التابعة له، قد تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني" الى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.



وأشار الحزب في بلاغ له، أن الشكايات قُدّمت ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية.



واعتبر الحزب أن "الإعتراف بما يسمى جبهة الخلاص الوطني وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد" حسب نص البيان.



