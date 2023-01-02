قررت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار احكام بين 4 و5 سنوات سجنا في حق 3 أفارقة من بينهم فتاة وجهت لهم تهم تحويل وجهة شخص باستعمال العنف واحتجاز شخص دون اذن قانوني،وصاحب الحجز عنف وبواسطة عدة اشخاص، والتهديد بما يوجب عقاب جنائي،وذلك على خلفية احتجازهم لرجل اعمال في العوينة وتعنيفه وابتزاز عائلته مقابل الحصول على مبلغ مالي حتى يوفروا لاحقا عملية حرقة سينضمونها .
العوينة: احكام سجنية في حق أفارقة من جنوب الصحراء احتجزوا رجل اعمال وعنفوه
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