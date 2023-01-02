وزير الخارجية الكويتي: أتابع شخصياً قضية توقيف مواطن كويتي في تونس

فيما أوقفت السلطات التونسية مواطناً كويتياً أثناء مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في ولاية قفصة وأحيل إلى القضاء، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح لـجريدة «الراي» الكويتية : «أتابع شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول».
من جهتها، أكدت المحامية التونسية حنان الخميري اعتقال المُقرئ الكويتي محمود الرفاعي، مشيرة إلى أن النيابة العامة في قفصة أحالته مع 5 أشخاص آخرين إلى «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» بتهم «إرهابية».
وأوضحت أن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من جهات عدة لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص (قاعة أفراح) بولاية قفصة، يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن موكليها، وهم منظمو المسابقة، أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن القاعة، والقبض عليهم وإحالتهم على «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب»، فيما يتوقع أن يتم نقلهم اليوم الاثنين إلى العاصمة تونس.
وأعلن النائب الكويتي الدكتور حمد المطر أن المواطن الكويتي اعتاد الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات، لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي تأسس بأموال كويتية من بيت الزكاة بولاية قفصة في تونس، وفجأة اختفى، مطالباً «الأشقاء في تونس بالسماح بعودة المواطن لبلده».
من جهته، نشر النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي سلسلة تغريدات عن تفاصيل القضية، موضحاً أنه في 2016 تم «تدشين مركز أولاد زيد للتأهيل والتدريب والذي أنشِئ بتمويل كويتي».
وأوضح أن القائمين على المشروع سعوا لإحيائه من جديد، وتمّ التنسيق مع الشيخ محمود الرفاعي، ودعوه إلى تونس لتنظيم مسابقة قرآنية لطلاب الدورة، لكنهم فوجئوا بتوقيفهم.
من جهتها، أكدت المحامية التونسية حنان الخميري اعتقال المُقرئ الكويتي محمود الرفاعي، مشيرة إلى أن النيابة العامة في قفصة أحالته مع 5 أشخاص آخرين إلى «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» بتهم «إرهابية».
وأوضحت أن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من جهات عدة لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص (قاعة أفراح) بولاية قفصة، يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن موكليها، وهم منظمو المسابقة، أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن القاعة، والقبض عليهم وإحالتهم على «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب»، فيما يتوقع أن يتم نقلهم اليوم الاثنين إلى العاصمة تونس.
وأعلن النائب الكويتي الدكتور حمد المطر أن المواطن الكويتي اعتاد الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات، لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي تأسس بأموال كويتية من بيت الزكاة بولاية قفصة في تونس، وفجأة اختفى، مطالباً «الأشقاء في تونس بالسماح بعودة المواطن لبلده».
من جهته، نشر النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي سلسلة تغريدات عن تفاصيل القضية، موضحاً أنه في 2016 تم «تدشين مركز أولاد زيد للتأهيل والتدريب والذي أنشِئ بتمويل كويتي».
وأوضح أن القائمين على المشروع سعوا لإحيائه من جديد، وتمّ التنسيق مع الشيخ محمود الرفاعي، ودعوه إلى تونس لتنظيم مسابقة قرآنية لطلاب الدورة، لكنهم فوجئوا بتوقيفهم.
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