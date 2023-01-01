نقل تونس تعلن امكانية حصول اضطراب في مواعيد الحافلات والشبكة الحديدية صباح غدا الاثنين بسبب وقفة احتجاجية لأعوانها

نقل تونس تعلن امكانية حصول اضطراب في مواعيد الحافلات والشبكة الحديدية صباح غدا الاثنين بسبب وقفة احتجاجية لأعوانها

Publié le Dimanche 01 Janvier 2023 - 18:02 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلنت شركة النقل بتونس أن سفراتها المبرمجة ، صباح غد الاثنين، على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية قد تشهد اضطرابا على إثر الدعوة التي توجهت بها الجامعة العامة للنقل إلى منظوريها لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة.

واكدت الشركة، في بلاغ أصدرته مساء الأحد ، انها ستتمكن" بدعم من وزارة النقل وبتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة وبالتعويل على روح المسؤولية لدى اعوانها " من تخطي هذه المرحلة والمحافظة على هذا المرفق العام.

ودعت الجامعة العامة للنقل، وفق معطيات نشرت على صفحتها على موقع فايس بوك، أعوان واطارات نقل تونس الى وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة صباح الاثنين 2 جانفي 2023 .

وكانت الجامعة العامة للنقل، قررت يوم 28 ديسمبر 2022 ، كذلك، الدخول في اضراب عام قطاعي للنقل برا وبحرا وجوا يومي 25 و26 جانفي 2023.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، ان الاضراب ياتي في اطار السعي الى انقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية.


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