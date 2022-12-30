علق الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على رفع سعر الفائدة المديرية وtva.وقارن الطاهري بين القرار وقرار الحكومة الإسبانية الذي الغى الضريبة على المواد الأساسية.وكان البنك المركزي التونسي، قرّر الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان مجلس ادارة البنك.وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها على مستوى عدد نقاط الأساس الى جانب رفع نسب أخرى تتعلق بتسهيلات الإيداع والقرض الهامشي والنسبة الدنيا لتاجير الادخار على ان تدخل القرارات الجديدة حيّز التنفيذ يوم 2 جانفي 2023.وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي رفع خلال اجتماعه يوم 5 اكتوبر 2022 نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 25ر7 بالمائة.وسبق لمجلس إدارة المركزي التونسي، ان اقدم على رفع نسبة الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه يوم 17 ماي 2022 بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة في وقت شهدت فيه تونس ضغوطا تضخمية.وكتب الطاهري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " في الوقت الذي ترفع فيه حكومة مجبى تونس TVA في بعض المواد والخدمات من 13% إلى 19%ويرفع البنك المركزي المستقل عن تونس سعر الفائدة إلى 8%،تبادر الحكومة الإسبانية بإلغاء TVA على المواد الأساسية..!"