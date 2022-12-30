الرئيس الجزائري: الوساطة مع المغرب غير ممكنة

الرئيس الجزائري: الوساطة مع المغرب غير ممكنة

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 15:56 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الوساطة بين بلاده والمغرب، غير ممكنة، وإن قطع العلاقات مع الرباط كان بديلا عن الحرب.

وأضاف تبون في حوار مع صحيفة "لوفيغارو الفرنسية"، أن قطع الجزائر لعلاقتها مع المغرب كان نتيجة تراكمات منذ سنة 1963.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه خلال 60 سنة من استقلال الجزائر، بقيت الحدود لأكثر من 40 سنة مغلقة بين البلدين "كردة فعل ضد الأفعال العدائية المستمرة للجار".

وقال تبون إن "النظام المغربي هو من يثير المشاكل، والشعب المغربي ليست له أية علاقة مستشهدا بـ 80 ألف مغربي يعيشون في الجزائر".

وحول مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم، قال تبون: "طبعا.. صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال. لأن الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي".

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