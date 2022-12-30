كلثوم كنو: راو كيف يشدّو واحد عندو سلعة بلاش فاتورة يحجزوهالو وكيف يستظهر بعد بالفاتورة يتخطّى ويرجّعولو السلعة

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 12:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
عبرت الجمعة 30 ديسمبر، القاضية كلثوم كنو عن استغرابها من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص الشخص الذي قال انه تم حجز بضاعة بحوزته بقيمة 300 الف دينار قبل ان يتم لاحقا رفع الحجز عنها والاكتفاء بتخطئة صاحبها بألف دينار.

وعلقت كلثوم كنو قائلة "هاو طلع ما يفهمش...موش كان في السياسة حتى في القانون" واوضحت انه عندما يتم ايقاف شخص بحوزته بضاعة ولا يستظهر بفاتورة في الغرض يتم حجز البضاعة وبيّنت بأنه عندما يقوم الشخص لاحقا بالاستظهار بفاتورة يتم رفع الحجز عن بضاعته وتخطئته فقط بسبب عدم استظهاره بالفاتورة.





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