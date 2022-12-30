مريم بلقاضي تغادر شمس أف أم

مريم بلقاضي تغادر شمس أف أم

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 12:26 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت الجمعة 29 ديسمبر، مقدمة برنامج الماتينال على اذاعة شمس اف ام مغادرة الاذاعة وذلك بسبب الظروف التي تعيشها الاذاعة.
وقالت مريم بالقاضي انه من "الصعب العمل في ظل وضع ضبابي وما تعرفش شنوة مصير شمس اف ام" مشيرة الي انها اتخذت قرار المغادرة منذ شهرين وخيرت مواصلة العمل حتى نهاية السنة.

يذكر ان العاملين والصحفيين بشمس اف ام يواصلون تحركاتهم منذ أكثر من اسبوعين دفاعا عن استمرارية الاذاعة وللمطالبة بصرف أجورهم ومستحقاهم وأعلنوا نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة.


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