ديلو: محكمة التعقيب تؤجل النظر في قضيّة ''الكولوار''

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 11:55 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نشر السياسي والمحامي سمير ديلو، منذ قليل، تدوينة على صفحته على الفايسبوك أكد من خلالها ان محكمة التّعقيب قررت تأجيل النّظر في ما يُعرف بقضيّة " الكولوار " إلى جلسة يوم 27 جانفي 2023 استجابة لطلب هيئة الدّفاع.
وذكر ديلو بان محكمة الإستئناف العسكريّة كانت قد قضت بتاريخ 17 جوان 2022 بسجن سيف الدّين مخلوف لمدّة سنة وحرمانه من مباشرة مهنة المحاماة مدّة 5 سنوات.



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