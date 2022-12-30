توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغي​ط، دعت فيها البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف باي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي.





