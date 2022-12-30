موسي تدعو البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة

موسي تدعو البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 06:05 قراءة: 0 د, 13 ث
      
توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغي​ط، دعت فيها البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف باي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي.


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