توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، دعت فيها البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف باي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي.
موسي تدعو البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة
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الانتخابات التشريعية 2022
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