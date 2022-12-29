الجامعة تطرح كل العقوبات المالية بالنسبة لكل الأندية المنخرطة بها

الجامعة تطرح كل العقوبات المالية بالنسبة لكل الأندية المنخرطة بها

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 22:08 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قرر المكتب الجامعي المجتمع اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 برئاسة وديع الجرىء اصدار قرار عفو عن كل العقوبات المالية المتعلقة بجميع الأندية و اللاعبين و المسؤولين و الإطارات الفنية و الطبية لمختلف المستويات و الاختصاصات الخاصة بالموسم الرياضي 2022-2023 منذ بدايته والى حدود هذا التاريخ .

بالنسبة للأندية التي قامت بخلاص هذه الخطايا ، تقرر أن يقع اعتبارها كتسبقة على ذمة هذه الأندية لخلاص مختلف المصاريف الادارية أو المعاليم الجزافية أو لخلاص أي خطايا محتملة ، على أن يقع في نهاية الموسم استرجاع أي مبلغ لم يقع استغلاله من طرف النوادي التي لم تتعلق بها ديون قديمة لدى الجامعة التونسية لكرة القدم ، كما وقع إقرار إيقاف النظر في كل الملفات الماضية إلى حدود هذا التاريخ والتي قد تستوجب عقوبات مالية .

وفي المقابل تدعو الجامعة كل منظوريها إلى ضرورة التقيد بكل مبادئ الروح الرياضية المنصوص عليها في قوانين الجامعة والاتحاد الدولي والافريقي لكرة القدم ، حيث كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخالف الجامعة القوانين الاساسية والعامة والتأديبية للاتحاد الدولي أو الافريقي لكرة القدم ، لا يمكن لأي نادٍ أن يكون منخرطا في الجامعة وفي المقابل لا يحترم قوانينها الأساسية أو العامة أو الرياضية أو التأديبية .

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