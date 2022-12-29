الجامعة تطرح كل العقوبات المالية بالنسبة لكل الأندية المنخرطة بها

قرر المكتب الجامعي المجتمع اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 برئاسة وديع الجرىء اصدار قرار عفو عن كل العقوبات المالية المتعلقة بجميع الأندية و اللاعبين و المسؤولين و الإطارات الفنية و الطبية لمختلف المستويات و الاختصاصات الخاصة بالموسم الرياضي 2022-2023 منذ بدايته والى حدود هذا التاريخ .



بالنسبة للأندية التي قامت بخلاص هذه الخطايا ، تقرر أن يقع اعتبارها كتسبقة على ذمة هذه الأندية لخلاص مختلف المصاريف الادارية أو المعاليم الجزافية أو لخلاص أي خطايا محتملة ، على أن يقع في نهاية الموسم استرجاع أي مبلغ لم يقع استغلاله من طرف النوادي التي لم تتعلق بها ديون قديمة لدى الجامعة التونسية لكرة القدم ، كما وقع إقرار إيقاف النظر في كل الملفات الماضية إلى حدود هذا التاريخ والتي قد تستوجب عقوبات مالية .



وفي المقابل تدعو الجامعة كل منظوريها إلى ضرورة التقيد بكل مبادئ الروح الرياضية المنصوص عليها في قوانين الجامعة والاتحاد الدولي والافريقي لكرة القدم ، حيث كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخالف الجامعة القوانين الاساسية والعامة والتأديبية للاتحاد الدولي أو الافريقي لكرة القدم ، لا يمكن لأي نادٍ أن يكون منخرطا في الجامعة وفي المقابل لا يحترم قوانينها الأساسية أو العامة أو الرياضية أو التأديبية .



