العياشي الهمامي: التوجه نحو رفع الحصانة عن 13 قاضيا من أجل سماعهم من قبل قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب

اكد منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، اليوم الخميس، أن المجلس الاعلى للقضاء وجه إعلاما ل13 قاضيا لإعلامهم بعقد جلسة يوم 24 جانفي القادم من اجل رفع الحصانة عنهم لسماعهم من قبل قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بعد إحالتهم بتهم إرهابية والتآمر على أمن الدولة.وأفاد الهمامي ان ماراج من أخبار حول إحالة 13 قاضيا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب صحيح لكنه غير دقيق، مبينا أنه تم منذ شهري اوت وسبتمبر الفارطين إحالة 16 قاضيا على قطب مكافحة الإرهاب والجديد أن الجلس الاعلى للقضاء أعلم 13 قاضيا بعقد جلسة لرفع الحصانة عنهم من أجل سماعهم.واوضح ضيف اذاعة شمس آف آم خلال حواره في حصة ستوديو شمس، انهم كهيئة دفاع سيدافعون على عدم رفع الحصانة لان التهم كيدية وسياسية من أجل التنكيل بالقضاة.وقال الهمامي إن القضاة يعملون تحت الضغط وفي حالة رعب وخوف من عدم تنفيذ قرارات وزارة العدل، لافتا إلى ان وزيرة العدل ارتكبت جريمة وهي مستمرة بعدم تنفيذ احكام قضائية، تعقيبا منه على احكام المحكمة الإدارية بإعادة عدد من القضاة المعفيين لعملهم.كما اعتبر الهمامي ان المنح التي سلمت للقضاة المعفيين هي فساد مالي لرئيس الدولة.