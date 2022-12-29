محمد عبو يكشف عن تفاصيل خارطة الطريق للخروج من الأزمة

محمد عبو يكشف عن تفاصيل خارطة الطريق للخروج من الأزمة

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 13:57 قراءة: 1 د, 6 ث
      
طرح الوزير السابق محمد عبو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بقية تفاصيل خارطة الطريق المتعلقة بالخروج من الأزمة السياسية في البلاد والتي تتركز اساسا على العودة للشرعية ولدستور 2014 .

وكتب عبو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" تذكير بيوم 28 ديسمبر 2010. تذكير غير بريء إطلاقا.
قيس انقلب على الشرعية وخرق الدستور يوم 22 سبتمبر وخان الأمانة والقسم. العمل على رحيله واجب وطني محمول على كل تونسي وطني.
التحدي: رحيل دون قطرة دم تونسي واحدة ودرس للأمن للتقيد بالقانون بقطع النظر عن لون من يحكم وعدم حماية الفاسدين في المستقبل وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، وللقضاء بعدما التفريط في استقلاليته والتوقف من الخوف من أي كان.
عودة الشرعية وانطلاق محاكمات جدية وعادلة لمن أجرم في حق البلاد قبل 25 جويلية، ومحاكمة من قد تسول له نفسه التنكيل بتونسيين تنفيذا لتعليمات سلطة غير شرعية مستعدة لتدمير البلاد للحفاظ على موقعها ولتعليمات بديهية اللاشرعية.
تونس فوق الجميع بدستورها وقوانينها ونظامها الديمقراطي.
لا عودة للفساد ولا لحكم العبث. انتخابات رئاسية يمكن أن تجري في 90 يوما في ظل مراقبة التمويلات الأجنبية وحركة أموال الفاسدين، ولجنة من المختصين في القانون من غير السياسببن يمكنها أن تضع في يومين خارطة الطريق لعودة الشرعية وللتوصل إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ومبروك لمن سيحكم على أن لا ينسى الدرس.
لا خوف من الفراغ"


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259148

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2022 à 14h 47m |           
سفسطاءي وكذاب لماذا لم تقل مبروك لمن سيحكم بعد الانتخابات الفرطة لماذا كنت ترفض نتاءج الانتخابات وتشطرط الوزارات لماذا لم تترقب الانتخابات لتغيير المسهد بالصندوق ... هذا الشخص منافق وفاقد للمصداقية ... ما هو الا دكتاتور فاشل ومغمور ... على كل من الثابت انه لا بؤمن بالديمقراطية ولا يدافع عنها بل بحارب من اجل مكاسب شخصية ومن اجل السلطة مهما كانت الوساءل قذرة ...



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