ناجي جلول لرئيس الجمهورية: يكفي من خطاب التخوين

عا ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني على هامش اجتماع حزبي انتظم صباح اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بقفصة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الكف عن خطاب التخوين لأنه لا يعني المواطن في شيء ،معلقا أنه خطاب يبعث على الخوف .



وأضاف ناجي جلول أن الوضعية الحالية للبلاد تتطلب حوارا وطنيا يكون بإشراف الإتحاد العام التونسي للشغل ويفضي إلى حكومة إنقاذ وطني اقتصادية واجتماعية يلتزم فيها الإتحاد بالدفاع عنها وبهدنة اجتماعية في مقابل التزامها هي بهدنة أسعار.



وشدد رئيس حزب الائتلاف الوطني على أن الحلول الممكنة للخروج من هذه الوضعية تكمن في الإستماع للمعارضين والجامعيين والخبراء والمجتمع المدني .



وقال جلول إن كل الأحزاب في تونس والنقابات والرئيس قيس سعيد مارسوا عقلية الغنيمة التي لابد من الكف عنها لأنها لا تتقدم بالبلاد على حد تعبيره .



المصدر موزاييك



