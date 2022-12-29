هذا ما قرره قطب مكافحة الإرهاب في حق الغنوشي..

هذا ما قرره قطب مكافحة الإرهاب في حق الغنوشي..

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 11:27 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قرر اليوم قاضي التحقيق 40 بقطب مكافحة الإرهاب تأجيل جلسة الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 21 فيفري القادم، بطلب من هيئة الدفاع التي لم تتمكن من تصوير الملف.

وكان منطلق التتبع أثر شكاية رفعتها نقابة أمنية على الغنوشي على خلفية كلمة تأبين له لأحد قيادات الحركة في تطاوين تضمنت عبارة طاغوت"

وكان الغنوشي قد قال خلال موكب التأبين إن الفقيد " لا يُخشى فقر ولا حاكم ولا طاغوت لا يُخشى إلا الله".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259132

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2022 à 10h 35m |           
Sans Parti Pris...Mais ca ressemble bien à un simple Procès d'Intention !



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