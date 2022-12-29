اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما بعامين سجنا في حق طفل وبعام سجنا في حق طفل ثاني ، ووضع كل منهما تحت نظام الحرية المحروسة بداية من انقضاء العقوبة الى تاريخ بلوغ سن العشرين،وذلك على خلفية تورطهما في قضية ذات صبغة ارهابية وتبنيهما للافكار المتشددة ومحاولة احدهما الانتحار داخل مركز الاصلاحية.
منها الوضع تحت نظام الحرية المحروسة: احكام بالسجن في حق طفلين أتهما في قضية ارهابية
En continu...
الخميس 29 ديسمبر 2022 | 6 جمادي الثاني 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:13
|14:54
|12:28
|07:31
|05:58
|
15°
|21°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
3.09 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-13
|20°-11
|21°-12
|21°-13
|20°-12
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 36 184) فيديو اليوم: زوجة حكيمي ذات الاصول
( 35 744) شاب تونسي يستعدّ للقيام بجولة متو
( 33 330) بعد اقرار برنامج للتقاعد المبكر، ق
( 27 717) الرميلي لبسيس: انا ما نجيش ولدك خ
( 26 552) هكذا علقت الشيخة القطرية مريم آل ث
( 22 662) حقائق حول مقتل شكري بلعيد مع الم
( 21 855) بسبب مهذب الرميلي... طرد تلميذة ط
( 21 189) قيس سعيد : الحليب الي ب2300 موجود
( 19 529) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان
( 18 865) فيفا يصدر قراره النهائي بشأن نتيجة
( 18 831) سيف الدين مخلوف.. لزهر العكرمي...
( 18 682) بطاقة إيداع بالسجن في حقّ علي العر
( 18 436) اذاعة إي أف أم: العثور على طفل الـ
( 18 349) صحيفة بريطانية تكشف معلومات مثيرة
( 17 908) بعد أنفاق حماس... مايا القصوري تؤ
( 17 209) على قناة تونسنا، "خبيرة موضة"منتقد
( 17 167) عصام الشوالي يرد على صاحب اللافتة:
( 16 787) على المباشر، سامي الطريقي يذكّر مع
( 16 215) عون الامن المعزول عصام الدردوري: م
( 16 100) تقدم في حقه 80 محاميا باعلام نيابة
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259131