منها الوضع تحت نظام الحرية المحروسة: احكام بالسجن في حق طفلين أتهما في قضية ارهابية

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 10:28 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما بعامين سجنا في حق طفل وبعام سجنا في حق طفل ثاني ، ووضع كل منهما تحت نظام الحرية المحروسة بداية من انقضاء العقوبة الى تاريخ بلوغ سن العشرين،وذلك على خلفية تورطهما في قضية ذات صبغة ارهابية وتبنيهما للافكار المتشددة ومحاولة احدهما الانتحار داخل مركز الاصلاحية.

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