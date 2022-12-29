اليوم الخميس: وقفة إحتجاجية لعدد من النقابات الأمنية أمام مقر الداخلية

كما اكدت الجبهة مواصلة دفاعها عن كرامتهم و حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية عبر هياكلهم النقابية القانونية ورفضها القاطع للهرسلة و الضغوطات و التهديد الذي تمارسه سلطة الإشراف على النقابيبن والمنخرطين على حد السواء و الذي تفاقم في الأيام الاخيرة.كما جددت الدعوة لكافة الاعوان من مختلف الأسلاك الامنية الغير مدرجين بالخدمات الصباحية للإلتحاق بالوقفة التي اسموها "وقفة العزة والكرامة" أمام وزارة الداخلية خاصة وأنه تحرك إحتجاجي سلمي يكفله القانون ولم يصدر في شأنه أي قرار رسمي بالمنع عكس ما يروج له من بعض الاطراف، حسب نص البيان .واكدت النقابات الأمنية الممضية على البيان، انه بقدر حرصها على الحفاظ على إستقرار البلاد والمؤسّسة، إلا أنها تؤكد للجميع أن إصرارها على تنفيذ الوقفة الإحتجاجية المشار إليها جاء بعد إستنفاذ كل السبل لإرساء حوار حقيقي مع سلطة الإشراف التي واصلت سياسة التعنت في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية وإعتماد أسلوب التسويف والمماطلة و إزدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والإلتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة.ووقعت على البيان، النقابات الامنية التالية:نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخلالنقابة العامة للحرس الوطنيالنقابة العامة للسجون والاصلاحاتحاد نقابات الحماية المدنيةالنقابة العامة للمصالح المختصةنقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي