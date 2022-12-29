إيقاف طارق الحداد وإيداعه السجن تنفيذا لأحكام صادرة بشأنه

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 08:07 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم مزقار لاذاعة موزاييك ايقاف طارق الحداد الناطق الرسمي لاعتصام الكامور وايداعه بسجن حربوب بعد ان تم ايقافه من طرف فرقة الابحاث للحرس الوطني برمادة وذلك تنفيذا لاحكام قضائية صادرة في شأنه بالسجن مع النفاذ العاجل، وهو أيضا محل أكثر من 11 منشور تفتيش.

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