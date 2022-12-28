سعيّد: ''مرتزقة'' في وسائل الإعلام تمتعوا بهبة قدرها 40 مليون دينار

شخص توعد رئيس الجمهورية بالإغتيال ومع ذلك يتجول بحرية



هناك دولة واحدة وحكومة واحدة ومن يسعى الى ضرب الدولة والسلم الأهلية سيتحمل مسؤوليته كاملة



سعيّد: ضحايا مركب جرجيس تم إغراقهم..وأطراف تلقت أموالا لتأجيج الأوضاع

اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من المحللين و الخبراء بعدد من وسائل الإعلام بالإستفادة من هبة بقيمة 40 مليون دينار، باسم اصلاح الإعلام، تم تقديمها من قبل شركة إلى رئاسة الحكومة في سنة 2017 واصفا إياهم بالمرتزقة الذين يقدمون التحاليل الكاذبة.وقال رئيس الجمهورية في اجتماع رفيع المستوى حضرته رئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية عليا: ''المتباكون على حرية التعبير ليس لديهم حرية التفكير بل هم مرتزقة لن أقول الأسماء وسيعرفون أنفسهم"وقال الرئيس قيس سعيّد إنّ شخصا توعّد رئيس الجمهورية بالإغتيال ومع ذلك فإنّه وغيره من الأشخاص يتجولون بكل حرية ويتنقلون إلى الخارج وهم تحت حماية الأمن.ولم يفصح قيس سعيّد عن هويّة هذا الشخص.و قال رئيس الجمهورية ان ما يحصل اليوم من قبل الغارقين حد النخاع في الفساد والخيانة، من تطاول على رموز الدولة، يرتقي الى مرتبة التامر على امن الدولة الداخلي والخارجي.واضاف قيس سعيّد ان هذه الاوضاع لا يمكن ان تستمر ولا يمكن ان يبقى هؤلاء دون جزاء مشددا على ضرورة تطبيق القانون من اجل الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي.وتابع سعيّد: لا مجال لان يحلّ احد محل الدولة التونسية ومؤسساتها.. هناك دولة واحدة وحكومة واحدة ومن يسعى الى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلية سيتحمل مسؤوليته كاملة".وأكّد رئيس الجمهورية أن القارب الذي غرق بسواحل جرجيس وعلى متنه 18 ضحية قد تم "إغراقهم" حسب تعبيره و تم دفن عدد من الضحايا و إعادة إخراج رفاتهم بهدف تأجيج الأوضاع في المنطقة متهما أطرافا بتلقي أموال من الخارج تقدر بـ 100 و 400 ألف دينار تم تحويلها لهم من فرنسا.ونهاية سبتمبر الماضي، فُقد قارب يقل مهاجرين غير نظاميين في البحر انطلق من سواحل جرجيس وعلى متنه 18 شخصا ولم يتم العثور إلا على ثماني جثث.وأثار دفن عدد من ضحايا القارب في مقبرة مخصّصة لدفن جثث المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء غضب الأهالي.