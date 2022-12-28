الدفاع التركية: اجتماع بنّاء لوزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا ورئيسي الاستخبارات السوري والتركي

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 19:47 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - أكد بيان لوزارة الدفاع التركية اجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا ورئيسي الاستخبارات السوري والتركي في موسكو انعقد في جو بناء.

وقال البيان أن الوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، عقدا اجتماعا بوزير دفاع الاتحاد الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس، ورئيسي الاستخبارات التركي والسوري، في موسكو.

وناقش الاجتماع، الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، و"الجهود المشتركة" لمحاربة كلّ التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وقال بيان وزارة الدفاع التركية إنه "نتيجة للاجتماع، الذي (عُقِدَ في جوّ بنّاء)، تم (الاتفاق على استمرار الاجتماعات الثلاثية، لضمان الاستقرار والحفاظ عليه، في سورية والمنطقة ككلّ".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الأربعاء أن وزراء دفاع روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو، تناولت سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا، كما بحثوا استمرار الاستقرار في سوريا والمنطقة.

ووقالت وزارة الدفاع الروسية أن الأطراف المشاركون في الاجتماع أكدوا "الطبيعة البناءة للحوار.

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