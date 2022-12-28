محسن مرزوق: العزوف عن الانتخابات مثل انسحاب البحر قبل تسونامي

قال الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك أن العزوف عن الانتخابات التشريعية بمثابة انسحاب البحر قبل حدوث تسونانمي".وأضاف "لدي 20 سنة اعمل في مجال مراقبة الانتخابات في العالم، أول مرة اسمع بنسبة 8.8 بالمائة".وأكد مرزوق أن الشعبوية وليس التطرف التحدي الأكبر والمعضلة الأولى قائلا " ان الرئيس ليس الوحيد من رفع شعارات الشعبوية المقيتة ... واكد مرزوق ان الوضع الحالي خطير للغاية ويجب ان تتم تجاوزه بالعقلانية او السقوط في صراع مرير"