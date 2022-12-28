التهامي العبدولي: خلال شهر مارس القادم ستتشكل حكومة جديدة

التهامي العبدولي: خلال شهر مارس القادم ستتشكل حكومة جديدة

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 14:20 قراءة: 0 د, 50 ث
      
كشف المترشح للإنتخابات التشريعية 2022 وكاتب الدولة الأسبق التهامي العبدولي انه ومع إنطلاق البرلمان الجديد في اشغاله سيتم تشكيل حكومة جديدة في مارس القادم، وفق تعبيره.

وقال العبدولي خلال تدخل هاتفي على اذاعة شمس اليوم الأربعاء، ان "عدد من وزراء هذه الحكومة عنوان الفشل يفتقدون لسلطة القرار ولا يمكنهم الإمضاء على إجراءات عاجلة ومهمة خاصة منها المتعلق بالمشاريع المعطية".

وعلى ذلك، اكد العبدولي أن "تقصير عدد من وزراء هذه الحكومة يعود إلى عدم معرفتهم وإلمامهم بالملفات المطروحة".

وأشار محدث شمس آف آم إلى أن"الحكومة الجديدة ستتشكل بالتشاور بين الكتل ورئيس الجمهورية، وسيكون عنوانها الكفاءة لا أكثر" .

وأقر العبدولي ان حكومة الفخفاخ كانت من بين أفضل الحكومات لكن قضت عليها التجاذبات السياسية، مستبعدا في ذات الوقت أمكانية عودة الفخفاخ وطرح اسمه كرئيس للحكومة مجددا.

وعليه إعتبر العبدولي ان كل من طارق الشريف ورضا بن مصباح من بين الأسماء التي يمكن طرحها مستقبلا لترأس الحكومة نظرا لكفائتهم ومعرفتهم بالجانب الإقتصادي في البلاد، وفق تعبيره.



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