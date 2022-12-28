احمد شفتر: ''الإنتخابات التشريعية 2022 إنجاز تاريخي والنواب الجدد يتمتعون باكثر شرعية''

اتحاد الشغل يبحث عن لعب أدوار من أجل المحاصصة

قال المترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية احمد شفتر، إن "الإنتخابات القديمة ليست نفسها الجديدة ولا يجب مقارنة مالا يمكن مقارنته".وأفاد في تصريح لاذاعة شمس آف آم اليوم الأربعاء، أن نواب البرلمان الجديد سيتمتعون بأكثر شرعية لان الآلية القديمة لا تمثل رغبة التونسيين.وأقر شفتر أن الإنتخابات التشريعية 2022 إنجاز تاريخي لانها التجربة الأولى في تونس للانتخابت على الأفراد وتمت دون تدخل رئاسة الجمهورية، وفق تعبيره.وقال شفتر إن "قانون مالية 2023 وليد ظرف عالمي منفجر يعرف غلاء أسعار المواد الغذائية والطاقة".وأفاد ان حكومة بودن ورثت توازنات من المنظومة السابقة لا يمكنها بسهولة التخلي عنها خاصة ارتفاع كتلة العمال والموظفين.وأقر شفتر ان حكومة بودن لم تحدث الديون ولم تتسبب في الفساد ولم تضع المنوال التنموي الحالي، مضيفا أنها حكومة تدير وضعا متأزما داخليا وعالميا.وبخصوص توجه إتحاد الشغل نحو إطلاق مبادرة لحوار وطني، أقر شفتر أن "المنظمة الشغيلة تبحث عن لعب الادوار من أجل المحاصصة وتمارس نوع من المزايدة".