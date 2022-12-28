الطاهري: 'التفويت في شمس أف أم كان محاولة رشوة بين رئيس حكومة ومستثمر'

أعلن اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري مساندته لشمس أف أم ولتحركات ونضالات أبنائها وبناتهم من أجل ديمومة الإذاعة وصرف أجورهم ومستحقاتهم.
وخلال حلقة نقاش للندوة النقابية التي ينظمها قسم المرأة والشباب العامل بالحمامات، قال سامي الطاهري إن بيع شمس أف أم كان محاولة رشوة بين رئيس حكومة وأحد المستثمرين وقد باءت هذه المحاولة بالفشل.
وشدّد الطاهري على أن الاتحاد العام التونسي للشغل وكما دافع عن دار الصباح وعلى شمس أف أم سيدافع على دار 'لابراس'، معتبرا ما يحدث ضربا ممنهجا للإعلام.
وصرّح الطاهري قائلا 'اليوم الإعلام إما أن يكون مع السلطان أو يُغلق'.
يُشار إلى أن العاملين في شمس أف أم دخلوا منذ 9 أيام في سلسلة من التحركات من أجل صرف مستحقاتهم.
يُذكر أنه وإلى حد اليوم 28 ديسمبر 2022 لم يتم بعد صرف رواتب شهر نوفمبر رغم الاتفاق الممضى بين الهياكل النقابية والحكومة منذ يوم 17 نوفمبر الماضي والذي التزم من خلاله ويزر الشؤون الإجتماعية بصرف أجور شهر نوفمبر يوم 30 من نفس الشهر مع التعهد بمواصلة صرف رواتب الأشهر القادمة.
وكان نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي استنكر أمس سياسة الجحود التي تعتمدها الدولة مع العاملين في شمس أف أم.
من جهتها قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أول أمس، إن هناك خُروقات في عملية التفويت في شمس أف أم'.
وخلال حلقة نقاش للندوة النقابية التي ينظمها قسم المرأة والشباب العامل بالحمامات، قال سامي الطاهري إن بيع شمس أف أم كان محاولة رشوة بين رئيس حكومة وأحد المستثمرين وقد باءت هذه المحاولة بالفشل.
وشدّد الطاهري على أن الاتحاد العام التونسي للشغل وكما دافع عن دار الصباح وعلى شمس أف أم سيدافع على دار 'لابراس'، معتبرا ما يحدث ضربا ممنهجا للإعلام.
وصرّح الطاهري قائلا 'اليوم الإعلام إما أن يكون مع السلطان أو يُغلق'.
يُشار إلى أن العاملين في شمس أف أم دخلوا منذ 9 أيام في سلسلة من التحركات من أجل صرف مستحقاتهم.
يُذكر أنه وإلى حد اليوم 28 ديسمبر 2022 لم يتم بعد صرف رواتب شهر نوفمبر رغم الاتفاق الممضى بين الهياكل النقابية والحكومة منذ يوم 17 نوفمبر الماضي والذي التزم من خلاله ويزر الشؤون الإجتماعية بصرف أجور شهر نوفمبر يوم 30 من نفس الشهر مع التعهد بمواصلة صرف رواتب الأشهر القادمة.
وكان نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي استنكر أمس سياسة الجحود التي تعتمدها الدولة مع العاملين في شمس أف أم.
من جهتها قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أول أمس، إن هناك خُروقات في عملية التفويت في شمس أف أم'.
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