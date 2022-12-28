سنية الدهماني: رئيس الجمهورية ينتقد الكل وهو في برجه العاجي

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج "الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان رئيس الجمهورية يبث خطابا متعاليا مضيفة " هذا الخطاب يؤسس للدكتاتورية".واضافت سنية الدهماني " رئيس الجمهورية في برجه العاجي لا يخطا رغم ان الجميع يعلم ان سعيد لا يفقه شيئا في نفسية التونسي ومشاكله ومتاعبه"... وتابعت الدهماني " لا يمكن للرئيس ان يواصل نفس المنطق واعتماد نظرية ان الجميع يخطئ الا هو".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة وأكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على أن التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء.