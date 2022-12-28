وزير الرياضة وسفير قطر بتونس يتباحثان تطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

مثّل مزيد دعم وتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجمهورية التونسية ودولة قطر محور لقاء وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بسفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي يوم أمس الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.



وقد تناول اللقاء وفق بلاغ وزارة الشباب والرياضة ، البرامج الثنائية المشتركة وآفاق التعاون بين الجانبين في مجالي الشباب والرياضة .



كما تولى دقيش بالمناسبة تهنئة الدولة القطرية بنجاح نسخة كأس العالم قطر 2022، مشيرا إلى أهمية الاستئناس بالتجربة القطرية في مجال إعداد وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.



كما تم التطرق إلى الزيارة المرتقبة التي سيؤديها وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي إلى تونس خلال الفترة القادمة.



