الصغير الزكراوي: على سعيد ان يعترف بالهزيمة بعد خروجه من المشروعية

قال استاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يعامل فينا مثل القطيع.

وأضاف الصغير الزكراوي "مقولات الشعب يريد وغيرها من الشعارات انتهت تماما ووصل الحكم الى نهايته".

وطالب الزكراوي من المنظمات الوطنية وعلى راسها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاط اللحظة وايجاد حلول حقيقية للوضع الصعب.

واكد الزكراوي ان رئيس الجمهورية خرج من الشرعية والمشروعية من خلال المقاطعة للانتخابات التشريعية داعيا اياه للاعتراف بهزيمته واطلاق حوار وطني شامل.





