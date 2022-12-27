محمد عبو: تونس فقدت مصداقيتها على المستوى الدولي

اعتبر الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أنه على رئيس الجمهورية قيس سعيد الرحيل، قائلا إن رحيله آت لا محالة.



وقال في هذا الإطار ''لا مشروعية في الإنجاز.. والشعب أجابه ولم يصوت في التشريعية لكن إشكاليته أنه يكابر.. ويعيش لنفسه ولا يكترث لما سيحصل بعده..''



كما أضاف ''قيس سيرحل لأن أول ما قام به هو انقلاب.. ولا مؤسسات ستبقى معه في ظل الانقلاب.. وبن علي خلق حالة رعب بش واصل.. قيس ما عندوش الوضع هذا.. ونقلو قهوة في المنيهلة أرتحلك.. خير من إنك تتسبب في جرائم خاطر بقائك في السلطة..''



وأبرز ضيف ميدي شو أنه لا خوف على تونس بعد خروج قيس سيعد بما أنها دولة قانون ومؤسسات ولن يخلق خروجه أي فراغ في الدولة، موضحا ''ينجم يمشي أي رئيس وتتواصل تونس.. ما فما حتى فراغ.. والسلاح محتكر عند الدولة فقط.. ما تخافوش برشا من ما بعد سعيد..''



لا مصداقية لتونس دوليا



واعتبر محمد عبو أن تونس فقدت مصداقيتها على المستوى الدولي وهي حقيقة لا نقاش حولها، في ظل وضع انقلابي ورؤية غير واضحة، وفق تقديره.



كما قال إن رئيس الدولة عاجز على فتح الملفات الكبرى على غرار ملفات الأملاك المصادرة، كما فشل في فرض القوانين على الجميع، حسب تعبيره، موضحا '' قيس سعيد يعمل في البوز، وعاجز على فتح الملفات الكبرى.. فهناك ملفات مهمة لم يقم بحلها، على سبيل المثال ملف المصادرة..''



سعيد لا يريد حل الملفات



وأضاف ''القضاء مع قيس سعيد حتى ظلما والحديث عن محاولات لعرقلته لا أساس لها من الصحة.. وهناك برود في التعامل مع القضايا الكبرى التي تضم مليارات.. وسعيد لا يريد حل الملفات''



وتوجه بالمناسبة بالقول لرئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلا '' عندك الأمن والقضاء وما عملت شي؟ ''مالذي يمنعك من فتح الملفات الكبرى؟''



وحول تصوراته للحلول الممكنة، اقترح محمد عبو استقالة قيس سعيد من منصبه برئاسة الجمهورية أو إقالته بالقانون.



وقال إنه مازال يتبنى شعار لا للإفلات من العقاب، وحتى وإن عاد راشد الغنوشي بعد إزاحة قيس سعيد فإنه سيواجه الرفض من الجميع ولن يقبل أي طرف بعودته، وفق تعبيره.



وتابع ''الغنوشي حتى كان رجع بعد إزاحة قيس سعيد حتى حد ما يقبل بيه.. موش خاطر قيس عمل انقلاب معنتها باش تولي نظيف ونزيه وترجع تحكمنا كيما قبل.. ''







